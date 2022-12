Orbán Viktor Katarból repült Brüsszelbe.

Orbán kedden repült Katarba, hogy a helyszínen, a VIP-páholyból nézhesse meg a labdarúgó-világbajnokság első elődöntőjét, melyet Argentína és Horvátország játszott. Szerdától kezdődően viszont Brüsszelben is fontos események zajlanak: 14-én az EU-ASEAN (az ASEAN a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségét jelenti) csúcs, majd csütörtökön az uniós állam- és kormányfők részvételével az Európai Tanács ülése lesz.

Úgy tűnik, hogy mindkét nap eseményei fontosak a magyar kormány számára, Brüsszel és Doha között ugyanis gyakorlatilag légihidat létesítettek a magyar honvédség gépei

- írja a 24.hu

A foci világbajnokság keddi mérkőzése előtt kisebb magyar repülőflotta indult a Perzsa-öböl menti országba. A kormány tagjai által rendszeresen használt, de a honvédség kötelékébe tartozó 606-os lajstromjelű Falcon gép kedden délelőtt landolt a katari főváros repterén, kora délután pedig az OTP-hez tartozó két magángép is követte (Csányi Sándor OTP-elnök a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke is), majd megérkezett a többnyire Mészáros Lőrinc útjait teljesítő OE-LEM jelű luxusgép is.

A meccs után a Falcon 606-os újra útnak indult, ezúttal Brüsszelbe repült. Nem sokkal korábban pedig egy másik honvédségi luxusjet, a Falcon 607-es épp Brüsszelből érkezett meg Dohába, fedélzetén Szijjártó Péter külügyminiszterrel, aki Facebook-oldalán már közzé is tette a legújabb tárgyalásairól szóló fotósorozatát.

Orbán Viktor megkezdte brüsszeli tárgyalásait.

Szerdán Brüsszelbe érkezett Orbán Viktor miniszterelnök, ahol részt vesz az Európai Unió és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége szerdai csúcstalálkozóján – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője.

A két szervezet 45 éve létesített diplomáciai kapcsolatot egymással, és együttműködésüket 2020-ban stratégiai partnerségi szintre emelték.

A szerdai csúcstalálkozón a tagállamok vezetői a világpolitikai kihívásokról, a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztéséről, az éghajlatváltozással összefüggő zöld átállásról, a digitális infrastruktúrába történő befektetésekről és a 2023-27 között megvalósuló EU-ASEAN akciótervről tárgyalnak.

A magyar miniszterelnök délután kétoldalú tárgyalásokat is folytat majd több, az ASEAN-csoporthoz tartozó ország vezetőjével – közölte a sajtófőnök.

