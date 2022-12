Újabb járvánnyal kell szembenéznünk: támad az óriássejtes vírus

Sima megfázásnak tűnhet, de újszülötteknél, csecsemőknél és időseknél is komoly veszélyt jelenthet az RSV, vagyis a légúti óriássejtes vírus okozta megbetegedés, ami Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban már most telíti a kórházakat. A hazai szakértők a tavalyi után itthon is újra erősebb járványra számítanak.

Fotó: pixabay.com

Az RSV (respiratory syncytial virus) egy viszonylag gyakori és nagyon virulens vírus. Kevesen ismerik annak ellenére, hogy talán nincs olyan ember, aki ne kapta volna el már legalább egyszer, de inkább többször életében.

Az RSV-fertőzés szezonja a késő őszi, még inkább a téli hónapokra esik, de 2021-ben, amikor a szokottnál is jelentősebben nőtt meg az RSV-től megbetegedettek száma Magyarországon. A Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján már augusztus végétől nagy létszámú betegforgalmattapasztaltak az RSV miatt.

„A korábbi évekre visszatekintve azt lehet mondani, hogy az RSV-fertőzés néhány évenként okoz nagyobb számban megbetegedést. Általában három-négy éves ciklusban nő meg a megbetegedettek száma, a köztes években kevesebb a fertőzés.”

– mondta a Telexnek Dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, a Semmelweis Egyetem I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója.

„Tipikusan egyébként nagyjából november-december tájban indul a szezon, és március végéig, április elejéig tart. A Covid alatt nem nagyon láttunk ilyen fertőzést, sőt, összességében sokkal kevesebb légúti fertőzéssel találkoztunk, aminek a hátterében nyilvánvalóan a restrikciók álltak: kezdetben az otthon tartózkodás, az iskola- és, óvodabezárások, illetve a későbbiekben a maszkhasználat, a távolságtartás betartása segítette az infekciók számának csökkenését. A lakosság így nem fertőződött át, nem kapták el a különböző légúti fertőzéseket, így az RSV-t sem.”

„Idén az első megbetegedések novemberben jelentkeztek, és jelen pillanatban azt látjuk, hogy megint csak egy olyan szezonnak nézünk elébe, ahol a fertőzések száma az átlagosnál magasabb lesz”

– mondta a rektorhelyettes. A szakértő szerint azért is alacsonyabb most az immunitás az RSV-re, mert a náthaszerű megbetegedéseket okozó vírusoknak vannak közös tulajdonságaik, így ha az ember elkapja az egyiket, van rá esély, hogy a másikra is kialakul valamilyen szintű immunitás a szervezetében.

A koronavírus-lezárások és a maszkviselés miatt azonban ezeket a légúti betegségeket nem kaptuk el az elmúlt két évben.