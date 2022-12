Orbán Viktor tovább háborúzik Brüsszel ellen – Folytatódik a Twitter hadjárat

Krimibe illő jelenetek zajlanak az EP háza táján. Házkutatások, pénzzel teli táskák, ajándékok, előállítások és végtelenül felháborodott képviselők. Az ügy eddigi kulcsfigurája az alelnökségig jutott.

Korábban Orbán már nekiment az EP-nek Twitteren, akkor egy nem túl jól alkalmazott mémet vetett be.

- üzente a Katarba látogató Szijjártó Péter nemrég.

This is what the rule of law looks like in #Brussels. https://t.co/Q9TWfUqhuq