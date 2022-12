444: Matolcsy fiának baráti köréhez került New York egyik 14 milliárdot érő luxuslakása

14 milliárd forintért magyar kézbe került egy manhattani Crown Buildingben található luxusingatlan. Az amerikai iratokban megtalálható részletek alapján Matolcsy Ádám, a magyar jegybank elnök fiának baráti köre sejlik fel a háttérben – tárta fel a 444.

Mint a 24.hu idézi a lapot, a város ikonikus épületének 4. emelettől a 26. emeletig tartó részét 1,4 milliárdból újították fel, és az Aman Resorts márkanév alatt luxusapartmanokat és egy 6 csillagos szállodát alakítottak ki. Az augusztusban nyílt szálloda kapásból az egyik legdrágább lett New Yorkban.

Ennek az épületnek a legelőkelőbb lakása került magyar kézre. Az ingatlant megvásárló MN A18 LLC nevű céget az Egyesült Államokban jegyezték be, de valójában magyar a vevő, egy bizonyos R. E., aki a nyilvánosság számára ismeretlen. Hozzá két olyan céget is lehet kötni, amelyet a Felis Magántőkealap megvásárolt. A Felisről hivatalosan keveset tudni, hiszen magántőkealapok sajátja, hogy azok valódi tulajdonosát a magyar jogszabályok szerint el lehet rejteni a nyilvánosság elől. Egy dolog biztos: bizalmi viszony volt a nyilvánosság előtt rejtett tulajdonos és R. E. között, ugyanis az eladásuk után is R. E. maradhatott az ügyvezető mindkét cégben.

Azonban miután megvásárolták a New York-i lakást az MN A18 LLC, a céget bejegyző R. E. az itthoni cégekből teljesen kikerült, a vezetést pedig átvette az a V. M., aki Matolcsy Ádám barátja, Száraz István számos cégét irányítja. Korábban az egyik R. E. által alapított, majd a Felis által bekebelezett céghez került az a sváb hegyi villa, melyben Matolcsy Ádám lakott.

A fellelhető hivatalos iratok szerint az adásvételi szerződést egy bizonyos L. T. írta alá, aki ugyanúgy ismeretlen figura a közvélemény előtt. Az összefüggést azonban nála sem nehéz felrajzolni az MNB–Matolcsy Ádám tengelyen: ő annak Raw Development Kft. munkatársa, melynek tulajdonosa a Somlai Invest Zrt.-n keresztül Somlai Bálint, a jegybankelnök fiának barátja. A Raw-t a Széll Kálmán téri Postapalota teljes körű felújításával és a Szabadság téri székház felújításával is megbízta az MNB.