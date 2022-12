Kezd helyreállni a normális üzemanyagellátás Magyarországon

Az árstop eltörlését követően kezd normalizálódni a helyzet a magyarországi kutakon. A MOL már a kisebb töltőállomásokra is tud üzemanyagot szállítani, azt azonban nem lehet előre megállapítani, hogy mikor lesz tapasztalható árcsökkenés – írja az Atv nyomán a Magyar Hang.

Fotó: pixabay.com

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter még múlt kedden jelentette be, hogy eltörlik a benzinárstoppot. A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke, Egri Gábor pedig úgy nyilatkozott, hogy a döntés következtében megindult az üzemanyag szállítás a kisebb, független töltőállomások felé is. Egri ugyanakkor azt is hozzátette: az ünnepek alatt többen autóznak, így januárig nem lehet megállapítani azt, hogy a magasabb üzemanyagárak hatására mennyivel fog visszaesni a benzinkutak forgalma.

Grád Ottó a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára szerint a közeljövőben néhány forinttal tartósan csökkenhet az üzemanyag nagykereskedelmi ára is, azt azonban nem lehet előre tudni, hogy az említett árcsökkenés pontosan mikortól lesz látható.