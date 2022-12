Válságövezetben üzletel Orbán és Szijjártó: Könnyen adódhatnak nehézségek

Szakértők szerint több kérdést is felvet Orbán Viktor tegnapi bejelentése, miszerint villamosenergia-vezeték épül Azerbajdzsán és Magyarország között – számolt be róla az ATV.

Szijjártó Péter külügyminiszter arról beszélt, hogy Magyarország zöld áramot fog importálni, ám a szakértő szerint az országban nagyon kevés a zöld áram, emellett Grúzia és Románia is áramfelvevő, vagyis, ha plusz mennyiséget kapnak, kérdéses, azt miért továbbítanák egy másik országnak.

A mostani európai helyzet az olyan zavaros, amire emberemlékezet óta nem volt példa

– erről beszélt Bukarestben Orbán Viktor, mielőtt aláírták az Azerbajdzsánból Magyarországra áramot szállító villamosenergia-hálózatról szóló szerződést. A kormányfő szerint a háború és az energiaválság közepette az európai vezetők úgy döntöttek, hogy szétválasztják az orosz gazdaságot és az európai gazdaságot, ezzel új korszak kezdődik.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint zöld áramot lehet majd importálni, a beruházás akár már 2026-ra elkészülhet. Az Európai Bizottság a projektet közös érdekű beruházásként kezeli, és ezért a fejlesztésre 2,3 milliárd eurós támogatást irányzott elő. A vezeték Georgián és Románián keresztül, a Fekete-tenger alatt húzódik majd.

Jelenleg Azerbajdzsánban nagyon kevés zöld áram van, az általam ismert statisztika szerint körülbelül 8 százaléka a megtermelt áramnak zöld, az összes többi az gáz meg olaj. Tehát az első kérdés az, hogy honnan fog jönni a zöld áram

– mondta az ATV-nek Balogh József, energetikai szekértő.

Az energetikai szakértő szerint ha lenne is elég zöld áram, azt sem tudni, hogy indulna el Magyarország felé. Georgia és Azerbajdzsán között ugyanis limitált a határkapacitás, emellett Georgia és Románia is áramfelvevő, vagyis ha plusz mennyiséget kapnak, kérdéses, azt miért továbbítanák egy másik országnak. Emellett szabályozásügyileg is adódhatnak nehézségek.

A korábbi ellenzéki külpolitikai kabinetvezető arra figyelmeztetett: Azerbajdzsánnal szoros és jó kapcsolata van a magyar kormánynak, de a térség válságövezetnek számít.

Magyarországot azért vették be ebbe a partnerségi megállapodásba, mert így kaphatnak csak jelentős európai uniós támogatást, ezt a projektet alapvetően az Európai Unió finanszírozza

– mondta Szent-Iványi István, aki szerint ebben a megállapodásban Magyarországnak nincs kiemelt szerepe, de mint mondta, minden megoldás jó, ami újabb energiaforrást jelent.