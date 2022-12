"Orbán olyan őrült, mint Putyin. Ez az igazság" – Nem érti a miniszterelnököt az ukrán polgármester

A december eleji, strasbourgi plenáris ülésen átadták a Szaharov-díjakat. Ez az EU legismertebb emberi jogi díja, melyet most egy teljes nép, „Ukrajna bátor népe”kapta.



Ukrajna népét tehát néhány civil szervezet és politikus képviselte, közülük Ivan Fedorov, Melitopol polgármesterével beszélgetett a 24.hu.

A 34 éves politikust még a háború elején rabolták el az oroszok, amiről onnan lehetett tudni, hogy az emberrablást egy köztéri kamera is rögzítette.

Ezt kell most tennünk, elpusztítani az orosz logisztikát, hiszen az orosz hadsereg minden nap nehézfegyverzetek százait viszi keresztül Ukrajnán. Azt is meg kell értenünk, hogy az oroszok gyakran használnak ilyen ügyeket propagandaként. Én sem tudhatom száz százalékosan, ki robbantotta fel a hidat, de ennek a hídnak az elpusztítására most még nem volt szüksége a hadseregünknek.