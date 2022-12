Ismét érkezik a Norbi Update-boltokba áru, Schobert "logisztikai átállásról" beszél

Az üzletember-fitneszguru Schobert Norbert szerint csak logisztikai átállás van az Update-bolthálózatban, egyes üzletek bezárását azonban nem cáfolta. A talpon maradt értékesítők bizakodnak: a közösségi médiában csütörtökön és pénteken többen is arról adtak hírt, hogy újra kaptak árut.

Schobert Norbert fitneszedző, a Norbi Update International Kft. tulajdonosa edzést tart a Papp László Budapest Sportarénában 2015. április 26-án. Közép-Európa legnagyobb életmód- és mozgásfesztiválján a legnépszerűbb fitneszirányzatokkal és mozgásformákkal ismerkedhettek meg az érdeklődők. MTI Fotó: Balogh Zoltán

„Ma reggel több boltunkba megérkeztek a kenyerek is!”, „Rengeteg áru érkezett üzletünkbe, és a következő napokban is folytatódik a raktérkészletünk feltöltése”, „Várunk titeket a friss bejglivel, mindkét ízből kaptunk szállítást” – ilyen és ehhez hasonló posztokkal hirdeti a győri és a budaörsi Norbi Update üzlet, hogy továbbra is működnek, árut kaptak és várják a vevőket. Intenzív reklámkampányra már csak azért is szükségük van a franchise-hálózatba tartozó, még nyitva lévő boltoknak, mert az elmúlt napok hírei sorozatos üzletbezárásokról szóltak.

Az RTL Fókusz című műsorának az üzletember annyit mondott,

csak logisztikai átállás van, semmi más nincs a cég életében.

Hozzátette, jövő héten bővebben nyilatkozik, de a boltbezárásokat közvetve elismerte, miután úgy fogalmazott: nem csak Update, nagyon sok üzlet bezárt Magyarországon. Az Update-termékek honlapján,