Kedden egy sor égetően fontos kérdést megválaszolhat a Monetáris Tanács

Kedden idén utoljára ül össze a Monetáris Tanács, mely valószínűleg nem változtat majd a kamatkondíciókon. Ennek ellenére egy sor kérdésre várjuk a választ a jegybanktól, vagyis azt semmiképp sem lehet mondani, hogy unalmas lenne az utolsó 2022-es kamatdöntés. A döntés és a kommunikáció akár a forint árfolyamára is hatással lehet a következő napokban.

Fotó: pixabay.com

Komoly meglepetést okozna, ha változásról döntene a jegybank, nagyon nagy eséllyel marad a 13 százalékos alapkamat, valamint a kamatfolyosó két széle 12,5, illetve 25%-on. Ezek jelentősége persze továbbra is korlátozott, hiszen a 18%-os irányadó kamatról október közepe óta naponta döntenek. Elvileg semmi nem szól a változtatás mellett még úgy sem, hogy az uniós forrásokkal kapcsolatban pozitív hírek érkeztek, és a forint is erősödött – írja a Portfolio.

A Portfolio által megkérdezett elemzők mindegyike változatlan monetáris kondíciókra számít a keddi ülés után is. Korábban az MNB több tényezőhöz kötötte az óvatos kamatvágások elkezdését, az eddigi kedvező fejlemények valószínűleg kevesek lesznek ahhoz, hogy ez meg is történjen már most, legfeljebb a retorika változhat kicsit.