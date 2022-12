Tippek különleges terítékekhez ünnepnapokra és hétköznapokra

Ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát – tartja a mondás, és ugyanígy érvénye ez az étkezésekre is. Egy jól sikerült baráti vacsora, családi ebéd nélkülözhetetlen eleme a szépen megterített asztal, ahol a funkció és esztétikum kéz a kézben jár.

Szép étkészletekből a legkevésbé látványos fogás is étvágygerjesztőbb, a szépen összeválogatott étkészlet és tányérkészlet, az ehhez társuló poharak nemcsak a gyomrot, de a szemet is gyönyörködtetik. Több tucatnyi webáruházból rendelhet ilyen termékeket, ilyen egyebek között a NobilaCasa.hu, a bőséges választékban akár el is tévedhetünk.

Egységes stílus, találó kiegészítők az asztalon

Ahhoz, hogy jól sikerüljön a terített asztal, ellenállhatatlanul vonzza a vendégeket, jó, ha egységes stílust képvisel, és nem véletlenül, random módon kerülnek egymás mellé a különböző stílusú készletek, kiegészítők. Az alaphangulatot már maga az asztalterítő is meghatározhatja, mely lehet klasszikus, vintage stílusú, de akár extravagáns vagy eklektikus is. Bármelyik stílus mellett is döntünk, fontos, hogy az étkészlet és tányérkészlet is ugyanazt a stílust képviselje vagy kiegészítse egymást: a színek, formák harmóniája nem csak a lakberendezésben, az ebédlőasztalon is fontos.

Amellett, hogy az evőeszközök és a tányérkészlet ugyanazt a stílust képviseli, fontos, hogy a különböző asztalterítési kiegészítők is illeszkedjenek az alapkoncepcióba. Az olajtartó, sótartók, szalvétatartók és -gyűrűk, a levesestálak és szervírozótálak ugyanúgy részei a terített asztalnak, mint az evőeszközök vagy tányérok. Ezekből is különböző stílusúak léteznek, és ha a tányérkészlet hivalkodó, színpompás vagy formája révén extravagáns, érdemes visszafogottabb, egyszerűbb, minimalista stílusú kiegészítőket választani. Amennyiben a tányérkészlet klasszikus, elegáns visszafogottságával hívja fel magára a figyelmet, lehet bátrabb formavilágú kiegészítőket hasznáéni, ilyenkor az aranyozott szalvétagyűrű vagy a modern vonalvezetésű só- és borstartók sem túlzók.

Tányérok minden színben és stílusban

A minőségi tányérok kiválasztása szintén fontos lépése az asztalterítésnek, hiszen ezek nem kell feltétlenül egyetlen készlet tagjai legyenek, de fontos, hogy találjanak egymáshoz vagy akár kontrasztosan kiegészítsék egymást. Aki a klasszikus étkezések híve, dönthet az egyszerű fehér alapú tányérkészlet mellett, melyet egy-egy aranyozott vagy élénkebb színű csík díszít. A romantikusabbaknak a virágos készleteket ajánljuk, melyek színeikkel, hangulatukkal a nyári virágos réteket idézik meg.

A kontrasztok kedvelői dönthetnek a fehér alapon sötétebb színű mintával díszített darabok mellett, míg a különlegesebb termékek kedvelői a lávahatású, színváltós tányérokkal vagy a márványra emlékeztető, erezett mintázatú sültes tálcákkal érhetnek el sikereket. A világosabb vagy élénkebb színek szerelmesei a pasztellszínű vagy geometriai mintákkal díszített változatok mellett dönthetnek, bármelyikre is esne a választásuk, nem szabad feledni: a kevesebb több. Lehet kombinálni, ugrálni a stílusok, formák, színek között, de nagyon fontos, hogy ízlésesen tegyük!