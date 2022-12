A GVH elnöke szerint nem jogellenes, ha egy áruház az ársapkák miatt megemeli más termékeinek árát

A Gazdasági Versenyhivatal elnöke a Magyar Nemzetnek adott interjút.

A nemzeti versenyhatóság nonstop készenlétben áll, hogy megvédje a magyar embereket, és segítse a jogkövetésre törekvő vállalkozásokat – mondta a GVH elnöke a Magyar Nemzetnek.

Rigó Csaba Balázs, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke felszólal a III. V4-Versenyjogi Konferencián a Várkert Bazárban 2022. április 27-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Rigó Csaba Balázs elmondta, hogy jogellenes kereskedelmi akciók elsősorban az online térben, a közösségi médiában érik el a családokat. Rigó Csaba Balázs arról is beszélt, hogy válsághelyzetekben a független hatóságoknak is van tennivalója.

"Elemezzük például, hogy a kereskedelmi ágazat egy-egy részében miért ugranak meg az árak: a nemzetközi folyamatok, az importkitettség, az árfolyamok alakulása, esetleg a nyersanyagkínálat miatt tapasztalható-e a drágulás vagy a résztvevő vállalatok jogellenes magatartása, összebeszélése, kartellje miatt. Ha utóbbira utaló jeleket tapasztalunk, azonnal lépünk"

– mondta a GVH elnöke a lapnak, amit az MTI szemlézett.

Hozzátette ugyanakkor, az nem jogellenes, ha egy áruház megemeli egyes termékeinek árát, hogy kompenzálja azt a kiesést, amit az ársapkás árucikkek forgalmazása okoz, az már más kérdés, hogy etikus és korrekt-e.Rigó Csaba Balázs arról is beszélt, hogy a GVH-hoz érkezett beadványok több mint felét idén is a fogyasztóvédelmi megkeresések adták. A fogyasztóvédelem mellett a kartellügyek is jelen vannak, idén három nagy vizsgálatot zártak le, és a versenytanács több mint nyolcszázmillió forint bírságot szabott ki. A három eljárásból kettőnél közbeszerzési eljáráson játszottak össze a kartellezők.

A GVH-elnök, aki korábban a Közbeszerzési Hatóságot vezette, azt mondta, nem igazak azok a baloldali és brüsszeli állítások, amelyek szerint Magyarországon a kormánypártokhoz sorolható gazdasági érdekkör egész ágazatokban szünteti meg a versenyt, miközben sorra nyeri a közbeszerzéseket, amiket áthat a korrupció.

A felvetés hangzatos, ugyanakkor sok minden nincs mögötte. Elég legyen annyit említenem, hogy az Európai Bizottság 12 szempont szerint rangsorolja a tagországokat a helyi közbeszerzések alapján. Ebben a rangsorban a középmezőnyben vagyunk – jegyzem meg – Franciaországgal, Németországgal és a Benelux-államokkal együtt. Ami pedig a verseny ügyét illeti: ott éppen az Európai Bizottság friss kutatásai tesznek hiteltelenné minden Magyarországot támadó kinyilatkoztatást