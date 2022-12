Orbán: az unió kormányváltást akart 2022-ben Magyarországon

Már ‘21 nyarán is megköthettük volna a szerződéseket az unióval. Azért nem kötötték meg velünk, mert kormányváltást szerettek volna Magyarországon. Ugyanez a cél most Lengyelországban is – mondta a miniszterelnök szerdán délelőtt az évértékelő kormányinfón.

Fotó: Facebook

A rendszerváltás óta ez volt Magyarország legnehezebb éve

– jelenti ki Orbán Viktor.

Magyarország a miniszterelnök szerint ebben a nehéz helyzetben is rendkívüli teljesítményt nyújtott.

Orbán szerint a választáson meg kellett védeni Magyarország szuverenitását a nemzetközi erőktől. „Csak az eddig felszínre került tények alapján hárommilliárd forint állt szembe hárommillió szavazóval, és az utóbbiak győztek.”

Nincs még egy olyan ország az Európai Unióban, ahol 1990 óta ne tartottak volna előrehozott választásokat

– szögezi le Orbán, aki szerint ezt a hungarikumot sikerül fenntartani, az áprilisi választás eredményeként is stabil, kiszámítható kormány alakult.