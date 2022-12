Törvényjavaslatot nyújtott be a Jobbik egyik országgyűlési képviselője annak érdekében, hogy december 24. legyen munkaszüneti nap; Bencze János ezt szerdán jelentette be közösségi médiaoldalán.

Fotó: Pixabay cco

Egy magát kereszténynek valló ország kormányának tekintettel kellene lennie a magyar családok azon igényére, hogy december 24-től 26-ig együtt tudjanak lenni

- fogalmazott, hangsúlyozva, ez az időszak legyen a békesség, a szeretet és a meghitt ünneplés időszaka.

Azt írta, nem állja meg a helyét az az érv, hogy a munkaszüneti napok számának növelése gyengítené a gazdaságot és a versenyképességet, hiszen december 24-én kétségkívül a kereskedelemből folyik be a legtöbb bevétel, de ezen vásárlásokat az emberek más napokra is be tudják ütemezni.