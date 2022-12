Ezeket keresik a leginkább a használtpiacokon karácsony előtt

A Star Wars-ért és a matchboxokért is rajonganak a vaterázók. Játékautókra valaki 4 millió forintot sem sajnált. Herendire viszont kevesebben keresnek. A top keresések közé a játékok és az ajándékok mellett most először kerültek be a cserépkályhák. Itt vannak az új karácsonyi trendek.

Fotó: pixabay.com

A tavalyi karácsonyhoz hasonlóan hódít a retró a használtpiacon, igaz sokat változott a vaterázók érdeklődése – írja a Napi.

Imádjuk még a lemezjátszókat, a Star Wars-tematikájú termékeket, valamint a karácsonyi pulcsikat is, amelyek idén bekerültek a legtöbbször beírt keresések közé – derül ki a Vatera statisztikáiból. Ha a teljes éves keresési toplistát keressük – nyilván nem függetlenül a kedvezőtlen gazdasági helyzettől - két új keresőszó jutott be a toplistára:

az arany és a cserépkályha.

A játékokon belül a Matchbox és a LEGO a legnépszerűbb termékek a Vaterán: az idei forgalmi adatok alapján idén a szentestét megelőző hétig bezárólag mindkét kategória mintegy tíz százalékkal nagyobb forgalmat generált, mint tavaly ilyenkor.

Egy tipikus vaterázó 2022-ben 4 ezer forint körüli összegért rendelt LEGO-t, és elsősorban a figurákat, tematikus karaktereket tartalmazó szetteket vásárolták idén a legtöbben.

A legkomolyabb pénzekért pedig idén a felnőtteknek szánt autókat, épületeket és popkulturális ikonokat – így a Millenium Falcon-t ábrázoló, valamint ritka vintage készletek találtak gazdára, amelyekért több százezer forintot is hajlandók voltak kifizetni a vevők.

Matchboxot egy átlagos vaterázó 3600 forintért vásárolt idén, ezek közül a legmagasabb átlagáron a Convoy-sorozat darabjai keltek el.