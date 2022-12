Már a párizsira is lopásgátlót tesznek egy magyarországi üzletben

A Spar áruházakban a felvágottak csomagolópapírjába is chipet tesznek – hívta fel a figyelmet a 24.hu egyik olvasója. Ennek oka szerinte a bolti lopások megakadályozása.

Fotó: pixabay.com

Azt is írta, hogy beszélt olyan eladóval, aki azt mondta neki, hogy a „bolti szarkák” már rájöttek, hogy a felvágottban is van lopásgátló, ezért ezeket a chipeket az üzletben letépik a csomagolásról és eldobják. Olvasójuk egy chipelt párizsiról általa készített fotót is mellékelt leveléhez.

A megkeresés alapján megkérdezték a Spart, igaz-e, amit az olvasó írt. Maczelka Márk kommunikációs vezető azt írta, áruvédelmi szabályzatuk részletei nem nyilvánosak, így az ezzel kapcsolatos kérdésekre biztonsági okokból nem áll módjukban válaszolni.

Arról is tettek fel kérdéseket, milyen tapasztalataik vannak mostanában a bolti lopásokkal kapcsolatban, kértük, jellemezzék a helyzetet, illetve hogy érzékeltek-e változást. Válaszuk szerint