Figyelemfelhívó videót tett közzé a Magyar Közút a YouTube-on, amelyben részletesen mesél balesetéről a nő.

Részletesen mesél a történtekről a Magyar Közút legújabb videójában az a nő, akinek forgalmi okból lassító személyautójába hátulról becsapódott egy kamionos, ezzel belökve őt a személyautó előtt megálló másik kamion pótkocsija alá november 16-án, Szolnok külterületén a 4-es főúton található Szent István hídon.

Csodával határos módon Tömösközi Kata komolyabb sérülés nélkül túlélte az esetet.

Történetével a Közút arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az ünnepek alatt várhatóan megnövekedett forgalomban is mindenki fokozottan figyeljen az utakon, hiszen Kata esetéből is látszik, hogy mindössze pár másodperc is elég, hogy megtörténjen a baj.