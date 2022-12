Tombol a tridémia: Jó eséllyel elkapjuk valamelyiket karácsonykor

A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb adatai szerint Magyarországon december 5. és 11. között 239 500-an fordultak orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel – írja a 444.hu.



Fotó: Pixabay

A beérkezett minták között a vizsgálatok az influenzavírus különböző típusai mellett a koronavírust és az RSV -t is kimutatták, vagyis most egyszerre támad három vírus, amire már született is egy új kifejezés: tridémia.

Gyakorlatilag bármelyik betegséget el lehet most kapni. Az elmúlt évek viszontagságai után nem túl szívderítő hír, hogy egy rég nem látott betegség, az RSV-hullám (légúti óriássejtes vírus) ütötte fel a fejét.

Boldogkői Zsolt virológusprofesszor korábban hangsúlyozta, a három vírus által érintett korosztály különbözik,

a koronavírus ugyanis az idősekre veszélyes, az RSV a gyerekekre, az influenza pedig a gyerekekre és az idősekre.

