Orbán: "a hittan nem való az iskolákba" – ütős bizonyítékot talált Hadházy Ákos a miniszterelnök szélkakasságára

Megy ugye ez a nagy ájtatoskodás, az egyházi iskolás privilegizálása, kamu-vallásosság ésatöbbi.

No, és most nézzük, mit mondott Orbán Viktor erről a 90-es években, amikor még az MDF is létezett:

"Én ebben a pillanatban nagyon-nagyon ódzkodnék mindenféle iskolai hitoktatástól."

Orbán Viktor az oktatásügyi minisztert óva intette attól, hogy bármiféle ideológiát beengedjenek az iskolák falai közé. Egyébként nincs a hitoktatás ellen, de az ne az iskolában történjen.

Ugye, mekkorát fordul a világ egyesekkel, ha a hatalmuk bebetonozásáról van szó?