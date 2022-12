„Magyarország 2022-ben összefogásból, segítségnyújtásból és emberségből ismét kitűnőre vizsgázott” – állítja Szentkirályi Alexandra

Ez is egy vélemény.

Magyarország 2022-ben összefogásból, segítségnyújtásból és emberségből ismét kitűnőre vizsgázott. Több mint egymillió ember menekült el eddig a háború elől Magyarország irányába, több százezer emberről gondoskodtunk, annak megfelelően, kinek mire volt szüksége

– mondja december 25-én posztolt videójában Szentkirályi Alexandra a kormány szóvivője. Persze arra nem tért ki, hogy Ukrajnának elsősorban az EU-s segítségre lett volna szüksége, amelyet Magyarország minden eszközzel igyekezett bojkottálni.

Hozzáteszi ezután, hogy a legnehezebb hónapokban is fordulhattak hozzájuk a katonák, a rendőrök, a kormányhivatali dolgozók is a civilek is.

Köszönjük mindenkinek! Köszönjük Magyarország!

– zárja a posztot.