A 2022-es év kétszer keményebb volt a Bokros-csomagnál

Arra sem számított senki, hogy az év második felére olyan mértékű költségvetési kiigazításokat kell csinálni, amik visszafogják a növekedést. „Még decemberben is módosítottak a benzin hatósági ára kapcsán. Ilyen gyakorlat eddig nem volt. Csendben a Bokros-csomag kétszeresét igazították ki” – tette hozzá.

Fotó: pixabay.com

További hatalmas kockázatként értékelte, hogy amennyiben a helyreállítási alapról nem sikerül megállapodni még az idén az unióval, akkor annak a nyolcvan százaléka is semmivé lesz. Ráadásul az év folyamán, a mai napig folyamatosan gyengült a forint – írja a Hírlikk.

Kéri László tágabb keretbe, a Fidesz-kormány lassan másfél évtizedes uralkodását vizsgálva elemezte az idei év történetét. „Ennek a hosszú Fidesz-időszaknak az első négy éve az alkotmányos berendezkedésről, a hatalmi rendszer átalakításáról szólt. A második ciklus a gazdasági térfoglalásé volt, a harmadikban pedig nekiálltak a szellemi szféra radikális átalakításához. Ez persze csak mások tönkretételével ment.”

Ezek után mit lehet még a negyedik ciklusban beteljesíteni?

„Miután a negyedéves választási kampánnyal irtózatos mennyiségű pénz kiáramlott, ezzel borítékolták is az idei év gazdaságpolitikáját. A bajt tetézte, hogy elmaradtak az uniós pénzek”

– vélte Kéri László.

A közgazdász emlékeztetett, hogy mik is szerepeltek eredetileg a tavasszal összeállított 2023-as költségvetésben. „Az energiaárak visszaállnak, a háború befejeződik, az uniós pénzeket megkapjuk, rendeződik a világ- és európai gazdasági helyzet egyaránt. Ebből egyik sem jött be.”

Kéri László hozzátette, hogy meghatározó eleme volt a kormány tevékenységének „az év végére is elhúzódó fölös tusakodás Brüsszellel. Ez gazdasági gondokat okozott, de meghatározta a politikát is, hiszen a jól begyakorolt Brüsszel-ellenességről szólt. Eljutottak 2022-ben arra a bohózati szintre, amikor egyszerre kellett elmagyarázni a rendszer híveinek, hogy minden a Fideszen múlik, segítenének a pedagógusokon is, csak ez a rohadt Brüsszel nem akarja”.

Mint mondta, két és félmillió embernek – sajnos – az továbbra sem okoz gondot, hogy az ország tele van plakátolva Magyarországot támadó brüsszeli bombákkal. „Miközben még Navracsics is azt mondja, hogy brüsszeli pénzek nélkül nem jutunk semmire, aközben teljesen értelmetlen módon kötözködünk”.