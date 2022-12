Megfeszített erővel irtják az erdőket, de a rászorulók így sem jutnak hozzá időben a hatósági áras tüzelőhöz

Az országban mindenhol megfeszített tempóban dolgoznak a favágók az erdőkben, de így is sokan nem jutottak még hozzá a téli hatósági áras tüzelőhöz.

Fotó: pixabay.com

A szakemberek szerint a hiány egyik oka az, hogy olyanok is rendeltek fát, akik nem is azzal fűtenek – írja az ATV.

Sokan még mindig csak álmodoznak arról hogy megkapják a megrendelt hatósági áras tűzifájukat. Annak ellenére, hogy folyamatos az értékesítés, vannak néha fennakadások.

Hiszen adott egy vásárlói sorrendi lista, és ha valaki nem jelentkezik időben, könnyen a sor végén találhatja magát. Ami azt jelenti, hogy 2-3 hónap csúszással juthat csak hozzá a megrendelt termékhez.

"Tudomásom szerint elég hosszú a lista, itt mindenkinek várakoznia kell, azt hogy én megigénylem és jövő héten megkapom, az szinte tarthatatlan"

- mondta Gabnai Ernő az ATV Híradó stábjának. Hozzátette, olyanok is igényelnek fát, akik nem tudják hasznosítani, de mégis az ijedelem rávett mindenkit.

"Ugyanaz, mint az üzemanyag, ott is, amíg volt az a bizonyos garantált ár, hosszú sorok kígyóztak a benzinkutaknál, amint eltörölték, mindjárt lett üzemanyag és megszűnt a sorbaállás"

- mondta.

Magyarországon van olyan régió ahol csaknem fél évet kell várni a hatósági áras tűzifára. "Igényeltem hatósági áras fát, még októberben, és akkor azt ígérték, hogy márciusban lehet belőle valami. Mi a 10 köbméter fának a felét igényeltük" – idézte az ATV Híradója Vincze Sándort.