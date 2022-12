Rétvári egy lapinterjúban kijelentette, hogy a rendvédelmi dolgozók béremelésére szükség volt, a tanárok, orvosok és a szociális szféra fizetésemelését a szankciók, a baloldal és az energiaválság akadályozta.

A Magyar Nemzetnek adott évértékelő interjút. A Belügyminisztérium miniszterhelyettesét a kormányközeli lap megkérdezte az alapellátás átalakításáról, a migrációs helyzetről és a pedagógusok béremeléséről is. Rétrvári az utóbbiról a lapnak azt mondta:

Ha Brüsszel nem tartaná vissza a Magyarországnak járó forrásokat, akkor már most január elsejétől 21 százalékos béremelés lehetne a tízszázalékos helyett. Összességében pedig 25 hónap alatt 75 százalékkal emelkedne a pedagógusbér, ez példa nélküli lenne. A kormány ennek érdekében mindent megtett, a parlament elfogadta a megállapodáshoz szükséges törvénymódosításokat. Most tízszázalékos béremelést tud megelőlegezni a kormány, amíg nem kapjuk meg a Magyarországnak járó forrásokat. Azon múlik a megegyezés és a béremelés, hogy a magyar baloldal meddig folytatja az igaztalan vádak felsorakoztatását Brüsszelben Magyarországgal szemben. Csak rajtuk múlik immár, hogy mikor indulhat meg Magyarország történetének legnagyobb pedagógus-béremelése.

Az orvosok béremeléséről ugyanakkor Rétvári közölte, hogy az az elhibázott brüsszeli szankciós politika ellenére is teljesíteni fogja az Orbán-kormány.

Januártól további 11 százalékkal emelkedik, ez a korábbi megállapodás utolsó fázisa, amit az elhibázott brüsszeli szankciós politika és az energiaválság ellenére is teljesíteni fog a kormány. Ezzel egy kezdő orvos bére 619 ezer forintról 687 ezer forintra nő. Egy pálya közepén járó, 15–20 év gyakorlattal rendelkező orvos bére másfél millió forintról 1,65 millióra emelkedik. A legtapasztaltabbaknak, a negyven éve pályán lévő orvosoknak 2,1 millióról 2.38 millió forintra fog nőni a bérük. Az ápolóknak 72 százalékos béremelésük volt az elmúlt években, de valóban nagyon elhúztak az orvosbérek az ő fizetéseiktől. Az a célunk, hogy az ápolóbérek a következő években tovább nőjenek, és az orvosbérek 37 százalékát elérjék. Bízunk benne, hogy a háború és a szankciók mielőbb véget érnek, a gazdaság normalizálódik, és folytathatjuk a növekedést és azzal együtt a béremeléseket minden téren.

A kormány a rendőrök bérét is megemelte, és most a rendvédelmi dolgozók vannak a soron.

Az idei évet tízszázalékos rendvédelmi béremeléssel kezdtük januárban, februárban hathavi fegyverpénzt kaptak, szeptember 1-jétől pedig legalább 116 ezer forinttal nőtt minden rendvédelmi dolgozó bére. Erre szükség is van, hiszen a déli határon és ettől az évtől a keleti határon egyaránt helyt kell állniuk. Ezzel párhuzamosan a bűncselekmények száma is harmadára csökkent tíz év alatt. A rendőri béremelés 2024-ben fog folytatódni. A szeptemberi 116 ezer forintos emelés éreztette a hatását, és az utánpótlás kérdésében is pozitív hatást hozott.