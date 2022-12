Momentum: ez nem a válságkezelés, hanem a válságokozás költségvetése

A Fidesz képtelen szembenézni a valósággal, ez nem a válságkezelés, hanem a válságokozás költségvetése – írta a Momentum az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben.

Az ellenzéki párt álláspontja szerint a most közzétett, rendeletileg átírt új költségvetés továbbra is a megszorítás és a bizonytalanság költségvetése, hiszen nem kezeli a mélyülő válságot, nem állítja meg a magyar emberek életszínvonalának egyre jelentősebb romlását. "Továbbra is fizethetjük a rossz kormányzás árát, a Fidesz-felárat, továbbra is számolnunk kell a káros és hatástalan árstopok okozta árstop-inflációval" – fogalmaztak a közleményben.

A Momentum szerint a költségvetésbe beleírt új számok nem lesznek tarthatók, a válság kezelése és az "árstop-infláció" megállítása sem várható tőle. A kormánypártok hibája miatt a családok életszínvonala tovább fog romlani, ahogy a hazai kis- és középvállalkozások és önkormányzatok számára is egyre kritikusabb lesz a helyzet – írták.

"Ideje szembenéznie a kormánynak a valósággal és elmondania az igazságot: a felelőtlen és korrupt kormányzás miatt mindenki a Fidesz-felárat fizeti, és a válság megfékezésére alkalmatlan a rendeleti költségvetés"

– olvasható a Momentum közleményében.

Fotó: Facebook