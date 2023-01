"Kiderült Novák Katalinnal "titka": Velük koccintott az új évre a Sándor-palotában"

A HVG cikke szerint nem derült ki az államfő posztjából, hogy kiket látott vendégül és miért éppen velük koccintott.



Kép: Novák Katalin/Facebook

Köszönöm, hogy együtt koccinthattunk

– írta Novák Kataliun köztársasági elnök a Facebook-oldalára feltöltött képek mellé, melyeken az látható, hogy egy kisebb csoportot fogadott a Sándor palotában, és az új évre koccintott velük.

A Metropolban azonban megjelent a magyarázat. A cikk szerint szimbolikus volt, hogy az új államfő az első újévi köszöntőjét is családok körében mondta el.

Így például Farkas András operaénekes feleségével és újszülött gyermekével kapott meghívást, aki a lapnak elmondta:

A kisfiunk belesírt az államfői beszédbe. El kellett altatni, hogy az elnök asszony szóhoz jusson, ő pedig türelmesen kivárta, amíg a pici elszenderült.”

A cikk szerint a meghívottak között volt még az öt gyermeket nevelő elnöki tanácsadó, Langerné Victor Katalin, aki azelőtt a társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkár volt. Meghívták a koccintásra a Sándor palotába egy kétgyerekes családot, a Tök családot is, de ott volt egy édesanya is, aki egyedül neveli két gyermekét, egy nyugdíjas gyógyszerész házaspár, akiknek 3 gyerekük és 11 unokájuk van, és a Wolf-família is.