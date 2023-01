Ködös, de tavaszias idővel indul 2023 első hete

Napközben akár 17 fok is lehet, reggel viszont főleg az ország északi és északkeleti részén sokáig megmaradhat a köd.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint hétfőn elsősorban az északkeleti, északi tájakon maradhat tartósan borult, párás, ködös az idő, másutt fátyolfelhők mellett sok napsütés valószínű. Érdemi csapadék nem várható, legfeljebb a borult részeken fordulhat elő szitálás, esetleg gyenge eső. A déli, délnyugati szél főként a Dunántúlon élénkül meg, ott a déli részeken olykor erős lökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok között alakul. Általában 12 és 17 fok közötti értékek várhatóak, azonban a délnyugati határvidéken pár fokkal melegebbet, a tartósan borult északi, északkeleti tájakon viszont jóval hidegebb is lehet. Késő este 3 és 12 fok valószínű.

A meteorológiai szolgálat a tartós és sűrű köd miatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest (benne Budapesttel), Nógrád, Heves valamint Borsod-Abaúj-Zemplén megyékre elsőfokú figyelmeztető előrejelzést adott ki.

Hétfő éjjel a köd illetve rétegfelhőzet fokozatosan terjeszkedik, ami kedd reggelre már nagy területet érinthet, másutt a derült időt fátyolfelhőzet zavarhatja. Számottevő csapadék nem várható, de a ködös részeken szitálás előfordulhat. A déli, délnyugati szél elsősorban a Dél-Dunántúlon lehet élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8 fok között valószínű.

Kedden napközben a rétegfelhőzet, nappal zsugorodik, miközben északnyugatról délkelet felé egy front vastagabb felhőzónája is átvonul. A borult, párás részeken szitálhat, emellett a front felhőzetéből néhol kisebb eső, zápor is előfordulhat. A délnyugati, majd a nyugati, északnyugati szél többfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet döntően 8 és 13 fok között valószínű, a borult, szélvédett részeken hidegebb, délnyugaton enyhébb idő is lehet.

A meteorológiai szolgálat keddre a tartós és sűrű köd veszélye miatt Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala, Veszprém, Komárom-Esztergom, Fejér, Pest (benne Budapesttel), Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékre adott ki elsőfokú figyelmeztető előrejelzést.