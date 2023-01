Giga ajándék jön az Orbán-kormánytól a családoknak: 2023-ban érkezik a 32+15 millió

Jól járhatnak a családok ezekkel a támogatásokkal. Egy nettó 50 millió forintot érő újépítésű lakásra akár 32 millió forint vissza nem térítendő támogatást és 15 millió kedvezményes hitelt is igénybe vehet egy három gyermeket vállaló pár.

2023-ban is megmaradt a CSOK, a falusi CSOK, a babaváró hitel és támogatás, a hitelelengedés, a kamattámogatott CSOK-hitel, az áfa-visszatérítés és a lakásáfa-illetékmentesség is. Azt, hogy pontosan hány milliós összegben igényelhetők ezek a nagy összegű családtámogatások 2023-ban a gyermekkel már rendelkezők, illetve a gyermeket vállalók számára, a Portfolio számolta össze.

Bár a kedvezmények köre szűkült, a Portfolio számításai szerint egy

nettó 50 millió forintos új építésű lakás vásárlása és 2 milliós anyai diákhiteltartozás esetén (most 30 év feletti anyát veszünk) összesen három gyermek mellett ügyes időzítéssel (különösen a most családalapítás előtt állók számára) akár 31,6 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 15 milliós támogatott hitel is elérhető.