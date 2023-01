Gyurcsány szerint Orbán böszmeségeket beszélt

A miniszterelnök regionális középhatalomról szóló terveiről mondta meg a véleményét a DK elnöke.

A napokban derült ki, hogy Orbán Viktor egy zárt körben elhangzott beszédében többen között azt vizionálta, hogy Magyarorszgnak regionális középhatalommá kell válnia.

Fotó: Facebook/Gyurcsány Ferenc

Ennek kapcsán vasárnap a Facebook-oldalán Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, volt miniszterelnök is megnyilvánult.

Gyurcsány szerint "böszmeség", amit Orbán hirdet, hogy akkor leszünk regionális középhatalom, "ha nem leszünk része a nyugati világnak".

A volt kormányfő szerint Magyarország az elmúlt 13 évben minden mutató tekintetében lemaradt a régió többi országához képest, az ország most gyengébb, mint 13 éve volt.

Gyurcsány Ferenc a bejegyzésében kitért arra is, hogy azon elképzelés, miszerint a hazai bank- és energiaszektorra támaszkodva leszünk középhatalom, azért is rossz elképzelés, mert az ország tőkehiányos, és az energia nagy részét mi is importáljuk.

"A holnap erejét nem itt kell keresni. Az az ország lesz erős, melynek polgárai sok nyelvet beszélnek, értik a tudomány, a művészet nyelvét, nyitottak mások véleményére, kultúrájára, élen járnak a digitalizációban.

Erős országhoz tisztességes, átlátható, felelősen gazdálkodó, számonkérhető kormány kell. Szabad sajtó, független igazságszolgáltatás"

– olvasható a bejegyzésben, amelyben Gyurcsány Ferenc azt is leírja, hogy a jelenlegi kormány minden fentebb írtnak az ellenkezőjét erőszakolja rá a lakosságra, Orbán pedig "magát nagy stratégának tartva böszmeségeket gondol, beszél", miközben tönkreteszi az országot.

Gyurcsány Ferenc a bejegyzése végén leírta, hogy szerinte van másik út, amit pedig úgy hívnak, hogy Demokratikus Koalíció.