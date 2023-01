Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a fideszes városban 29 tanár engedetlensége miatt

Rendkívüli szünetet rendeltek el hétfőn a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskolában, mert 29 pedagógus kezdett polgári engedetlenségbe – számolt be az ugytudjuk.hu.



Schleipfnerné Gáspár Andreát, az iskola igazgatója a lapnak megerősítette a hírtés elmondta, az intézményben 35 pedagógus és 4 pedagógiai asszisztens dolgozik.

Nem lehet 29 kollégát pótolni, így a mai napra rendkívüli tanítási szünetet rendeltem el. Holnaptól felügyeletet biztosítunk tanulóinknak. Az oktatás január 12-étől folytatódik

- nyilatkozta az igazgatónő.

Intézményvezetőként az elsődleges feladatom az iskola működésének biztosítása. Ennek érdekében a kollégákkal folyamatosan egyeztetek – zárta szavait.

„Folyamatosan azt éreztük, hogy lenéznek bennünket, és nem értenek meg, nincs megfelelő kommunikáció az oktatásirányítással”

– mondta a Telexnek Bartakovics Andrea, a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola pedagógusa, aki egyike annak a 29 tanárnak, akik hétfőtől polgári engedetlenségben vesznek részt az iskolában.

Bartakovics azt mesélte, hogy az igazgató megértette a problémájukat, ő is fáradt, mindenki kimerült. Szinte az összes szülő egyetértett velük. Azt mondta, nem kérdezték meg a többi kollégájuktól, miért nem állnak bele ők is a munkabeszüntetésbe: „Szerencsére különbözőek vagyunk, mindenki egyénileg vesz részt ebben.”

Szentgotthárdot választási körzetével együtt a tavalyi országgyűlési választáson magabiztosan húzta be a Fidesz, az 1998 óta folyamatosan győztes V. Németh Zsolt most is 65 százalék feletti eredménnyel nyert. A városnak 2014 óta fideszes polgármestere van.