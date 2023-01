70 éves korában súlyos betegség után meghalt Gerő András Széchenyi-díjas történész – közölte a család. Búcsúztatását szűk családi körben tartják majd – írja a Népszava.hu.

Gerő András 1952-ben született, 1977-ben diplomázott az ELTE bölcsészkarán történelem-szociológia szakon, azóta ott oktatott, 1995 és 2017 között a Gazdaság- és Társadalomtörténeti Tanszék tanszékvezetője volt, és közben 1991 és 2020 között a Közép-európai Egyetem, Történelem Tanszékén is tanított. Vendégelőadóként oktatott Amerikában, a Pennsylvaniai Egyetemen és a Columbia Egyetemen is. Főbb kutatási területe az Osztrák-Magyar Monarchia kora, a polgárosodás, a szimbolikus politika, Budapest története és a modern zsidó identitástörténet volt, több mint 70 könyve jelent meg, közülük jó néhány angolul és németül is.

Hetven éves korában súlyos betegségben elhunyt Gerő András Széchenyi-díjas történész. A felvétel 2018. március 15-én, az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléknapján készült az LMP ünnepi megemlékezésén Budapesten. Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Gerő András 2003-ban alapította meg a Habsburg Történeti Intézetet, aminek haláláig az igazgatója volt. 2006-ban lett a Magyar Tudományos Akadémia doktora és ugyanebben az évben Budapestért díjat is kapott, 2008-ban pedig megkapta a Széchenyi-díjat. 2017-ben a Habsburg-Lotaringiai-ház európai Rendjének tiszteletbeli lovagja lett.