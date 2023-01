Már a magyarok 84 százaléka szerint nagyon rossz irányba mennek a dolgok

Ez derült ki az Ipsos reprezentatív kutatásából.

Az infláció és az egészségügy helyzete aggasztotta a leginkább a magyarokat 2022 végén – derül ki az Ipsos nemzetközi közvélemény-kutatásából.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A 29 országot felölelő felmérés szerint nálunk a megkérdezettek 57 százaléka mondta azt tavaly decemberben, hogy aggasztja a pénzromlás és az áremelkedés, de ugyanilyen arányban említették az egészségügyet is.

Nem véletlen: az infláció az év végére már Magyarországon volt a legmagasabb az EU-ban.

Azt is fontos kiemelni, hogy már januárban is a magyar válaszadók 68 százaléka látta úgy, hogy rossz irányba haladnak a dolgok, decemberben már 84 százalék mondta ugyanezt, így bekerültünk a négy legpesszimistább ország közé, ráadásul a változás mértéke más országokhoz képest is jelentős.