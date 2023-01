Tizenegy ügyben tettek feljelentést hálapénz átadása miatt

A Nemzeti Védelmi Szolgálat több olyan ügyben is intézkedett tavaly, amikor egy-egy orvossal, vagy egy kórházi osztállyal szemben lépett fel támadólag egy páciens.

Fotó: pixabay.com

A Nemzeti Védelmi Szolgálat egészségügyi területén dolgozók védett állományába tartoznak az Országos Kórházi Főigazgatóság- és az irányítása alatt működő egészségügyi intézmények foglalkoztatottjai, továbbá az önkormányzatok által fenntartott egészségügyi intézményekben az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyek. Ők mintegy 119 ezren vannak – írja az Infostart,

Pap Judit, a Nemzeti Védelmi Szolgálat szóvivője elmondta: tavaly 75 ügyben tettek feljelentést, a bűncselekmények között a vesztegetés, a vesztegetés elfogadása, a közfeladati helyzettel és a védettségi igazolással való visszaélés dominált. Ezen kívül tettek feljelentést rémhírterjesztés, személyes adattal visszaélés, hamis magánokirat felhasználása, csalás, költségvetési csalás és testi sértés miatt is. Tavaly

tizenegy olyan ügyben tettek feljelentést, ahol hálapénz átadása is történt,

melynek mértéke tízezer forinttól 800 ezer forintig terjed.

A Nemzeti Védelmi Szolgálat alapfeladati közé tartozik, hogy megvédjék a védett állományba tartozókat, ha őket fenyegetés éri.

"Több olyan ügyben is intézkedtünk tavaly, amikor egy-egy orvossal, akár egy kórházi osztállyal szemben lépett fel támadólag, fenyegetőzve egy-egy páciens. Olyan ügybe is be kellett avatkozni, amikor egy egészségügyi dolgozót megzsaroltak, és tőle több mint egymillió forintot követeltek"