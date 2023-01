Orbán Viktor szerint Brüsszel meg akarja buktatni a kormányt

Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában adott interjút.

Orbán Viktor miniszterelnök évzáró nemzetközi sajtótájékoztatót tart a Kormányinfó keretében a Karmelita kolostorban 2022. december 21-én. MTI/Koszticsák Szilárd

Együttérzésünket fejezzük ki a meggyilkolt rendőr családtagjai felé és természetesen gondoskodni fogunk róluk. Ebből is látszik, hogy ez egy veszélyes szakma, ezért meg kell becsülni a rendőreinket – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Mint a hirado.hu írja, a kormányfő szerint nem vagyunk ilyesmihez hozzászokva, ehhez hasonló esetek ritkán fordulnak elő, itt ez nem napi gyakorlat, mint némely nyugat-európai városban és ez azért van, mert a rendőreink jól végzik a dolgukat.

Orbán Viktor azt mondta, hogy korai még ítéletet mondani, de elképzelhető, hogy 2022-ben beléptünk a veszélyek korába. A pandémia után fegyveres konfliktus jött, aztán energiaválság, szankciók, amik inflációt okoznak, közben növekszik a migrációs nyomás, a háború láthatóan elhúzódik és egyre véresebbé válik, ezért lehet, hogy

„néhány év távlatából az derül majd ki, hogy 2022 volt az az év, amikor mi európaiak beléptünk a veszélyek korába.”

A kormányfő szerint az embereknek magukban kell tisztázniuk, hogyan viszonyulnak a veszélyhez. Az egyik lehetőség, hogy védekezésbe fordulnak át, sündisznó módjára összegömbölyödnek. Európai vezetők között is vannak ilyenek, de ez a fajta hozzáállás megbénít. Azonban a veszélyekre aktívan kell reagálni, ahogy azt 2020-ban és tavaly is tettük.

Hangsúlyozta: nem megúszni akarjuk, hanem védelmi vonalakat húzunk fel. A szankciós energiaár miatt mindannyian többet kell, hogy fizessünk, de a kormány nem azzal reagált, hogy ráterhelte az emberekre, hanem létrehozta a rezsivédelmi alapot, hogy annak segítségével védje a családokat. Ez az aktív védekezés legjobb példája és a kormányfő ezt várja az országtól és a kormánytól.

A rezsivédelemnek köszönhetően havi szinten 181 ezer forintot spóroltak a családok, amit ugyan nem fognak kézben, nem vitte nekik a postás, de nem is jött senki, aki elvegye ezt tőlük

– hangsúlyozta a miniszterelnök.

A szankciók körüli európai vitákról szólva a kormányfő azt mondta: arra vár, hogy jöjjön valaki, aki végre bevallja, hogy ezt elrontottuk, ezzel pedig az energiaár bezuhanna, az infláció pedig a felére csökkenne.

Orbán Viktor rögzítette: de nincs olyan vezető, akinek ekkora a bicepsze. A bátorságban Magyarország élen jár, de a mi erőnk kevés ahhoz, hogy az európai politikát átfordítsuk. Mi csak fékezni próbáljuk a folyamatokat, ezért a következő időszakban bátorság és erő híján Euróoában ez a szerencsétlenkedés fog folytatódni.

Kitért arra is, hogy a szankciók súlyos el vannak kalkulálva, és az ügy kapcsán a német mérnöki precizitásba vetett hit is csorbát szenvedett, hiszen látható, hogy a német kormány segédletével lettek bevezetve, ráadásul a német bizottsági elnök mellett.

Magyarországon a rezsivédelmi rendszer havonta 450 eurónak megfelelő összeget juttat havonta minden családnak, és ezt nem hiszik el Brüsszelben – fogalmazott a miniszterelnök. Hangsúlyozta: ha a belga, spanyol, francia családoknak is biztosítani akarnák ezt, az lehetetlen küldetéssel érne fel, hiszen ez „nagyon sokba kerül”. Ezeket a pénzeket – folytatta – be kell ezt gyűjteni, extraprofit formájában el kell venni, és a nagy cégekkel „meg kell értetni, hogy ez egy átmeneti intézkedéssorozat, ez a kulcs” – húzta alá a kormányfő.

Nyugaton ugyanakkor nem tudják ezt megtenni, nem elég erősek ehhez.

Ebből az következik: az európai emberek kárvallottjai a szankciós politikának és a háborúnak. Elmondta: Európa biztos veszít a jelenlegi helyzeten, az Egyesült Államok biztos nyer, Oroszország pedig még kérdéses.

A legnagyobb vesztes: Európa

– emelte ki a miniszterelnök.

Az Erasmus-ügy kapcsán a miniszterelnök elmondta, a diákok „készüljenek ugyanúgy, ahogy eddig készültek”, hiszen semmilyen kárt nem fognak elszenvedni. Ez egy befektetés a nemzet részéről, „nemzeti érdek, hogy okos diákjaink legyenek, akik külföldről hoznak haza tudást” – fogalmazott a kormányfő.

Az is elmondta, érthetetlen számára, hogy Brüsszelben olyan emberek vannak, akik egy vita rendezéseként más gyermekein akarnak bosszút állni.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Brüsszelnek egy célja van: Magyarországon kormányváltást akarnak. Brüsszelnek van egy elgondolás a migrációról vagy például arról, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket. A magyar kormány pedig ezekből a kérdésekből nem enged.

A választások előtt is erre játszottak a brüsszeliták, ezért kapott külföldről pénzeket a magyar baloldal

– tette hozzá.

Azonban a magyar választópolgárok másképp döntöttek. Azért Brüsszelnek ezzel a kormánnyal kellett kezdenie valamit, és most a magyar fiatalokat próbálja büntetni.

A kormányfő szerint pedig ez áll a mostani Erasmus program leállításának hátterében is. Orbán Viktor azt is megjegyezte, hogy ilyen pénzügyi tartaléka a magyar államnak soha nem állt rendelkezésére, mint most. Ebből is az látszik, hogy „boldogulunk mi nélkülük is” csak velük könnyebb lenne.