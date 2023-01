Ezreket spórolunk meg, ha Romániában tankolunk

A benzinárstop idején előszeretettel jártak át hozzánk olcsóbban tankolni a környező országokból. Mostanra nálunk is piaci áron folynak a literek, az árak így gyakran kedvezőbbek a határon túl. Ha például Szeged környékéről átkelünk a romániai Bánságba, literenként akár 125 forinttal is olcsóbban tankolhatunk. Megnéztük, elindult-e a fordított üzemanyag-turizmus, és hogy pontosan mennyi az annyi.

A szegedi agglomeráció egyik országosan is ismertebb községe a nagyjából ezernégyszáz lakosú Kübekháza, aminek ellenzéki polgármestere, Molnár Róbert annak idején teljes mellszélességgel támogatta Márki-Zay Pétert kampányában – írja a Telex.

Molnár nemrég az RTL Híradónak nyilatkozott arról, hogy már jó ideje Romániába jár át bevásárolni és tankolni, állítása szerint ezzel ugyanis 20–30 ezer forintot is megtakarít havonta. Sőt, azt is eldöntötték már, hogy ezentúl az önkormányzat autóit is a román oldalon töltik meg,