A Jobbik és az MSZP kéz a kézben intett be a Fidesznek, de a DK sem marad ki belőle

A Jobbik szerint Úgy tűnik, a büszke jászokat nem tudta megvezetni a Fidesz médiagépezete, és bár hatalmas volt az ellenszél, de győzni tudott Dávid Góliát ellen.



Kép: Budai Lóránt/Facebook

Jászberény életében egy új időszak kezdődhet el a lakosoknak köszönhetően, hiszen nemcsak vezetőjüknek szavaztak bizalmat újra, de kisebbségbe kerültek azok is, akik eddig arra használták a felhatalmazásukat, hogy akadályozzák a szakmai munkát” – így kezdődik a Jobbik közleménye, amelyben a vasárnapi, jászberényi időközi választás eredményeire reagált az ellenzéki párt. Mint írják:

a mai választás tanulsága, hogy kétharmados győzelmet tud aratni egy igazi lokálpatrióta csapat a pártérdekekkel a helyi politikát mérgező Gyurcsánypárt nélkül, a Fidesszel és kollaboránsával, a Mi Hazánkkal szemben.

A Jobbik szerint a vasárnapi voksolás bebizonyította, hogy a helyi közösségek a legsikeresebbek a pártpolitikamentes önkormányzati választással lehetnek. Így lehet meghaladni a Fidesz városokat, helyi közösségeket és családokat is megosztó, az embereket egymás ellen fordító politikáját – olvasható a közleményben.

A Magyar Szocialista Párt is közleményben reagált. Mint írják, a Jobbik, a Kossuth Kör, a Momentum és az MSZP összefogása bebizonyította, hogy a mai választási rendszerben kizárólag akkor van esély a sikerre, ha együttműködnek a demokratikus ellenzéki pártok, és „ez még akkor is igaz, ha ezt nem mindenki vállalja közülük, mint ahogy most a DK sem tette.

A DK kilépett ugyanis a Közösen Jászberényért Egyesületből. Folyamatosan támadta korábbi szövetségeseit, majd a Fidesz, valamint a Mi Hazánk képviselőivel együtt kezdeményezte a testület feloszlatását

– emlékeztetett az MSZP.

A szocialisták szerint világossá vált az is, hogy az önkormányzati választásokon az a helyes, ha helyben és nem a pártközpontokban döntenek a jelöltekről. „Akár úgy, mint Jászberényben, hogy megállapodtak, akár úgy, hogy megállapodás híján helyi előválasztáson választják ki a legalkalmasabb jelöltet.

Bárhogy döntsenek is az országos pártközpontokban, csak annak van esélye ugyanis polgármesterré vagy képviselővé válni, aki abban a körzetben él, akit ismernek és elfogadnak. Egyes ellenzéki pártok szembe mehetnek ezzel, de Jászberény után nem lehetnek biztosak abban, hogy a választóik is követni fogják őket

– olvasható az MSZP közleményében.