Pénzért, külsős céggel végeztette a próbaérettségit a salgótarjáni gimnázium, a tankerület vizsgálatot indított

A Telex cikke szerint a salgótarjáni Madách Imre Gimnáziumban a végzős diákok próbaérettségijét egy külsős cég bonyolította le, a dolgozatok összeállításáért és kijavításáért a tanulóknak (illetve szüleiknek) fejelnként összesen 4900 forintot kellett kifizetniük.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A próbaérettségiket a MEGAvizsga Oktatási Kft. állította össze, az érintett iskola az ő felhívásukra jelentkezett még tavaly. A cikk szerint a kft szakmai anyagokat ad az iskoláknak, honlapot is üzemeltet, és központi felvételi előkészítő foglalkozásokat is tart a nyolcadik osztályos és végzős diákoknak. A honlapjukon elérhető informácik szerint országszerte 500-nál több iskolában álltak már kapcsolatban.

A salgótarjáni gimnáziumban magyar nyelv és irodalomból, történelemből és matematikából írták meg a próbaérettségit a végzős diákok. Ebből kettőért fejelnként 1800 forintot kellett fizetniük, a matematika középszintű próbaérettségi ára fejenként 1300 forint volt. Egy osztálynak a lap szerint így 133 ezer forintba került a próbaérettségi. Az iskola honlapján található egy állásfoglalás, amelyben az olvasható, hogy a diákok, szülők és tanárok közösen döntötték el, hogy részt vesznek a fizetős gyakorló vizsgán.

A Telex cikkében az áll, hogy a nyomtatott dolgozatokat a cég biztosította, és a kijavításukról is ők gondoskodtak, az iskola vezetése pedig azzal indokolta a cég szolgáltatásának igénybevételét, hogy azzal a diákok egyfajta külső megmérettetést is kapnak, de jó tapasztalatszerzés is nekik a tavaszi viszgaidőszakra.

A lap megkeresésére az iskola igazgatója azt válaszolta, hogy a befizetett összeg a dolgozat összeállítását, a nyomdai előállítást és a javítást fedezi. "A befizetett összegből sem az iskola, azaz a pedagógusok és az igazgató, sem a tankerület nem részesült."

A cég honlapja szerint több más iskolának is szerveznek hasonló fizetős próbavizsgákat, és azáltal, hogy egy külsős cég csinálta meg a próbavizsgát, az a tanárokat tehermentesítette, mert amúgy nekik kellett volna munkaidejükön felül összeállítani és kijavítani a feladatsorokat. A Telex ugyanakkor rákérdezett arra az iskola igazgatójánál, hogy mi van akkor, ha valaki ezt a közel 5000 forintot sem tudja kifizetni, és kiesik a próbavizsgázás lehetőségéből, de erre az igazgató nem válaszolt a lap állítása szerint.

Emellett az iskolát fenntartó Salgótarjáni Tankerületi Központnak sem volt tudomása arról, hogy a gimnáziumban egy külsős cég szervezte a próbaérettségit. A Telex megkeresésére azt válaszolták, hogy az iskolának nem volt engedélye arra, hogy külsős céget vonjon be a próbaérettségiztetésbe.

„A tankerületi központ intézményeiben a színvonalas szakmai feladatellátáshoz és a működéshez szükséges valamennyi feltétel adott, külső anyagi források bevonásra nincs szükség, arra engedélye sincs az intézményeinknek.”

Emellett még ez szerepelt a tankerületi válaszban:

„A megjelent hírek alapján az ügy kivizsgálását megkezdtük”.