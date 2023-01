Bekeményítettek: 2,5 milliós nagycsaládos autóvásárlási támogatásokat kezdett visszakövetelni az államkincsár pár tízezres köztartozások miatt

Két érintett beszélt erről a Telexnek, hogy olyan köztartozásuk volt, amikről nem is tudtak, de amikor értesültek róla, akkor befizették azokat. Viszont a Magyar Államkincstár így is felszólította őket, hogy fizessék vissza a nagycsaládosok autóvásárlási támogatásában kapott összeget és kamatjait, ami így több mint 2,5 millió forintra rúg.

A Telex cikke szerint az állam pár tízezer forintos köztartozások miatt elkezdte visszakérni a nagycsaládosoknak adott 2,5 millió forintos autótámogatást. A lap két olvasója (Péter és Edina) történetét mutatta be. Péter a Magyar Államkincstártól (MÁK) kapott egy levelet tavaly október 12-én, amelyben az a felszólítás szerepelt, hogy 15 napon belül fizesse vissza a négy gyereke után, nagycsaládosként kapott autóvásárlási támogatás teljes összegét és kamatait, ami több mint 2,5 millió forintot jelent.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A MÁK indoklása az volt, hogy egy ellenőrzésen azt állapították meg, hogy a férfinak a támogatási kérelem benyújtása idején köztartozása volt, és a támogatásnál feltétel volt a tartozmásmentesség, a kérelem benyújtásával pedig Péter büntetőjogi felelősséget vállalt, hogy beadott információk valósak. Péter szerint viszont a tavaly októberi levélig ő nem tudott arról ,hgoy bármilyen tartozása is lenne, ezért is nyilatkozott úgy a kérelem beadásakor, hogy nincs köztartozása.

A férfit a NAV arról tájékoztatta, hogy a MÁK-nak benyújtott nyilatkozat idején valóban volt egy 52 ezer forintos személyijövedelemadó-tartozása, amit még 2019 májusában kellett volna befizetnie. Ezt Péter tavaly november 7-én fizette be a NAV-nak, és a 11 ezer forintos késedelmi kamatot is megfizette. Volt egy 50 ezer forintos kisadózói vállalkozói tartozása is, ezt 2021 augusztusában rendezte, és a családiautótámogatási kérelmét pont akkor bírálták el, amikor ez a tartozás is még megvolt.

A cikk szerint most már az államkincstár ellenőrzi a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása kapcsán az adótartozásokat, mielőtt odaítélik a támogatást. A MÁK szükség esetén fel is szólítja a pályázókat, hogy tartozásuk van, amit rendezni kell 14 napon belül, különben nem lesznek jogosultak a támogatásra.

Az ellenőrzésre vonatkozó kormányrendelet-módosítás 2021. szeptember 29-én lépett hatályba. Így

"most azok a három- vagy többgyerekes autóvásárlók kerültek bajba, akik Péterhez hasonlóan a szabályváltozás előtt, vagyis a támogatási rendszer két és fél éves működésének első felében nyújtották be a kérelmüket, és nem akkor, amikor a jogalkotó észbe kapott, és kiadta a feladatot az államkincstárnak, hogy maga ellenőrizze a köztartozásokat."

A MÁK arról is tájékoztatta a férfit, hogy a 2,5 milliós összeg visszafizetéséről szóló felszólítást az államkincstár nem tudja visszavonni, de Péter keresetet nyújthat be a döntéssel szemben, vagy részletfizetést kérhet (havi 36 ezer forint), illetve egyéves fizetési halasztást is igényelhet.

A lap másik olvasója, Edina ezutóbbi opciót választotta, ő azt írta a Telexnek az ügyéről, hogy 2016-ban és 2017-ben több részletben 15 500 forintnyi egészségügyi hozzájárulási hátrelékot halmozott fel, amit viszont 2020-ban, egy Ügyfélkapun keresztül érkezett felszólítás után be is fizetett. Ennek ellenére követeli tőle most vissza a MÁK a valamivel több mint 2,5 millió forintos támogatást arra hivatkozva, hogy 2019 októberében (a támogatási kérelem benyújtásakor) még volt tartozása az állam felé. Edina szintén azt állította a lapnak, hogy semmilyen tartozásról sem tudott a támogatási kérelem beadásakor, és nem is akarta kijátszani a szabályokat.

A Telex a két üggyel és a visszafizetéssel kapcsolatban megkereste az államkincstárt, de választ egyelőre nem kaptak.