Az LMP – Magyarország Zöld Pártja felszólítja a kormányt, hogy tervezze át ezt a gyanúsan túlárazott és környezetpusztító beruházást és kérdezze meg a helyi lakosokat arról, hogy 6 méteres vasbeton támfal vagy park mellett kívánnak-e élni.

Mészáros Lőrinc, a V-Híd Építő Zrt. tulajdonosa beszédet mond. MTI/Czeglédi Zsolt

A friss Magyar Közlönyből derült ki, hogy még el sem kezdődött a Déli Körvasút kivitelezése, máris közel 30 milliárd forinttal drágult meg a Mészáros Lőrinc tulajdonában lévő V-Híd Zrt. által kivitelezett projekt összköltsége. A határozatból kiderül, hogy az eddig tervezett 338 milliárd forint helyett, már több mint 364 milliárd forintot szán a kormány a beruházásra.

A kormány újabb 30 milliárdot ajándékozott az éppen Dél-Spanyolországban nyaraló Mészáros Lőrincnek, miközben illegálisan és a minisztériumi ígéretet megszegve vágják ki a fákat a tervezett Déli Körvasút nyomvonalán.

- írta a párt.

Ez azért is aggályos, mert a beruházás úgy drágul, hogy még el sem kezdődött. Eddig annyi történt, hogy a kivitelező teljesen illegális módon kezdte el a vasúti töltésen lévő fákat kivágni, miközben a környezetvédelmi engedély per alatt áll, és nincs jogerős döntés. Ráadásul az Építési és Közlekedési Minisztérium konkrét ígéretet tett arra hogy felfüggesztik a fakivágásokat a per végéig.

Az LMP szerint a Hamzsabégi sétányt is érintő szakaszon megvalósítható a fejlesztés úgy is, hogy a fákat nem vágják ki, és így gondolják azok is, akik részt vettek az LMP szombati tiltakozásán.