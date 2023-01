Ki lehet a Schadl György által emlegetett "Tóni, Barbara és Ádám"? Polt Péter megszólalt, és közölte, hogy semmi gyanúsat nem találtak

Polt Péter legfőbb ügyész válaszolt Hadházy Ákosnak és a hvg.hu-nak is azt illetően, hogy nyomoznak-e még a Völner-Schadl ügyben felbukkant mellékszálról, vagyis hogy ki lehet a Schadl által emlegetett "Tóni, Barbara és Ádám". A legfőbb ügyész Hadházynak küldött január 19-i válaszából két fontos dolog derült ki: Hadházy feljelentését két részre bontották és külön-külön vizsgálták, kezelték; mindkét nyomozati szálat lezárták, és egyikben sem állapítottak meg bűncselekményt.

Csaknem egy évvel azután, hogy Hadházy Ákos független képviselő a 444 által a Schadl–Völner-ügyben nyilvánosságra hozott lehallgatási jegyzőkönyvek alapján feljelentést tett a „Tóni-gate” ügyben, kiderült, mire jutottak a nyomozó hatóságok. Például, hogy sikerült-e kideríteniük, kikkel egyeztethetett Schadl György, a végrehajtói kar elnöke és köre. Schadl ellen azóta Völner Pál egykori igazságügyi miniszterhelyettessel együtt vádat emeltek korrupciós bűncselekmények miatt.

Hadházy tavaly februárban tett feljelentést, hogy kiderüljön: a „Tóni-gate” ügyben kicsoda „Tóni, Barbara és Ádám”.

Nemrég Hadházy az ügyvédje útján rákérdezett az ügyészségnél a nyomozás állására, és kapott is egy választ, miszerint a nyomozás még folyik. Hadházy ezt szerdán ki is tette a Facebookra, ám utóbb az ügyészség pontosított, mondván: nem ebben az ügyben küldték a fenti választ, hanem Hadházy egy másik feljelentésére, csak a politikus összekeverte a két ügyet – írja a hvg.hu.

Az ügyészség a hvg.hu-nak azt is írta, hogy „további adat nem közölhető.” Hadházy szerint „Polt egyértelművé tette, hogy az „ügyészségben” az úgynevezett nyomozás során nem ébredt fel a gyanú, hogy a korrupt végrehajtó arról beszélgetett a haverjával, hogy a koncessziókért felelős Rogán Antallal, a feleségével és a kabinetfőnökével egyező nevű személyekkel tárgyalt a most átadott koncessziókkal megegyező idejű (35 éves) nagy buliról.”

Polt Péter végre választ adott: több szálon is nyomoztak, de semmi gyanúsat nem találtak

Végül Polt Péter válaszolt nekem is és a hvg.hu számára is a Tóni-gate ügyben. A válaszok egyrészt egyértelműek, másrészt viszont mégis nagyon komoly kérdéseket vetnek fel. Polt egyértelművé tette, hogy az „ügyészségben” az úgynevezett nyomozás során nem ébredt fel a gyanú, hogy a korrupt végrehajtó arról beszélgetett a haverjával, hogy a koncessziókért felelős Rogán Antallal, a feleségével és a kabinetfőnökével egyező nevű személyekkel tárgyalt a most átadott koncessziókkal megegyező idejű (35 éves) nagy buliról. Ez nem teljesen meglepő, bár a Pintér-Rogán párharcot ismerve nem volt kizárható, hogy Pintér ennél erősebb és nem hagyja elvarrni ezt a szálat (de úgy látszik, tényleg nagyon meggyengült már a befolyása).