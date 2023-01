Elhunyt Mangel Gyöngyi

A hírt Schiffer András osztotta meg közösségi oldalán.



Mangel Gyöngyi biológusként dolgozott éppen a budapesti sugárbiológiai intézetben, amikor bekövetkezett a csernobili katasztrófa – emlékeztetett bejegyzésben Schiffer.

Eleinte folyóiratokba írt: a korabeli zöld-, alternatív mozgalmakban legendás Harmadik Partban és az Ökoban jelentek meg munkái.

Később az újságírás, szerkesztés teljesen kitöltötte az életét: Magyar Rádió, Magyar Nemzet, Lánchíd Rádió, Magyar Hang.

Gyakran találkoztunk a "mikrofon két oldalán", számomra különösen emlékezetes a "Kék bolygó" és a "Zöldgömb". Aktivistaként is, újságíróként is egyaránt jellemezte a jóság, az alaposság és az ügy, a teremtett világ védelmének szolgálata. Gyöngyi elkötelezettsége a magyar zöld gondolkodásnak abból a konzervatív hagyományából eredt, amit György Lajos (Piros) és Karátson Gábor is képviselt