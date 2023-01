Szentkirályi Alexandra az Erasmus-ügyről: "Brüsszel minden áron meg akarja büntetni Magyarországot" – videó

A jelenlegi helyzetben megfontolt döntésekre, bátor cselekvésre és a magyar érdek melletti kiállásra van szükség – jelentette ki a kormányszóvivő a Facebookon pénteken közzétett Kormányinfó Pluszban.



Fotó: Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő beszédet mond az Összefogás a Kárpátalján maradt magyar családokért címmel megtartott sajtótájékoztatón a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) központi irodájában Budapesten 2022. december 15-én. Az egyesületnek és támogatóinak köszönhetően karácsonyra nehéz sorsú kárpátaljai családok és zeneiskolák kapnak szeretetcsomagot és hangszereket. MTI/Illyés Tibor

Szentkirályi Alexandra kifejtette:

2022 nehéz év volt, és 2023 sem ígérkezik könnyebbnek, de a kormány most is mindent megtesz, hogy "közösen sikerrel vegyük az akadályokat". "A veszélyek korába léptünk, alig lábaltunk ugyanis ki a koronavírus-járvány okozta válsághelyzetből, máris jött a háború", amelyet egy energiaválság követett, a rossz brüsszeli szankciók pedig jelentős inflációt okoztak

- fogalmazott.

Kiemelte: ebben a helyzetben megfontolt döntésekre, bátor cselekvésre és a magyar érdek melletti kiállásra van szükség.

A kormányszóvivő elmondta:

a magyar családok és nyugdíjasok a legalacsonyabb energiaárakat fizetik Európában, a rezsicsökkentett árakkal legalább 181 ezer forintot spórolnak meg minden hónapban. "A rezsicsökkentést továbbra is fenntartjuk az átlagfogyasztás mértékéig", a kormány most nyújtotta be a 2023-as költségvetés módosítását a rezsicsökkentés védelmére, amelyben megnégyszerezték a rezsivédelmi alapot, hogy ezután is hozzá tudjanak járulni a magyar családok és nyugdíjasok rezsiszámlájához