Busás összegért vették meg azt a házat, ahol Szilágyi Istvánt, az ország Lópici Gáspárát megölte a fia

A XVII. kerületi ingatlan évek óta lakatlan és elhanyagolt, a környékbeliek rendszeresen panaszkodnak az elvadult telken megbúvó rágcsálók és a különös zajok miatt – ennek azonban most vége lehet.

A Blikk cikke szerint 36 millió forintért kelt el Szilágyi István színművész XVII. kerületi háza, akit a legtöbben Lópici Gáspárként, az utca hírmondójaként ismertek a Keménykalap és krumpliorr című magyar filmből (vagy esetleg Potrien őrmesterként A három testőr Afrikában című Rejtő-adaptációból).

Az elhanyagolt ingatlan a Google Street View felvételén

Fotó: Google Street View

A lap ismertetése szerint Szilágyi és felesége, a szobrászművész Humenyánszky Jolán évekkel ezelőtt hitelt vettek fel, amit nem tudtak fizetni, így az hamar 30 millió forintos jelzáloggá nőtte ki magát, az adósság a fővárosi XVII. kerületi családi házat terhelte, ami végrehajtás alá került.

Mint ismert, a színművész életét saját fia oltotta ki 2020. május 3-án, rá egy évre pedig felesége is meghalt. A házat Szilágyi fia örökölte volna, de ő másodfokon is életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték az emberölés miatt, így a lap szerint esélye sem lett volna rendezni az adósságot, ami miatt a bank végül az ingatlant eladásra kínálta.

A kiinduló ár 27 millió forint volt, a licitlépcső 270 ezer forint volt – végül 36 millió forintért kel el az ingatlan a rajta álló romos házzal.

A lap által megkérdezett ingatlanszakértő szerint ilyen esetekben a végrehajtó heteken, de akár napokon belül is megkeresheti a licit nyertesét, hogy fizesse ki az árat, hogy a bank minél hamarabb megkapja a pénzét. De ugyanakkor a vásárló is jól járt a szakértő szerint, mert a telek amúgy önmagában többet is érhet, mert értékes területen fekszik.

Az ingatlan eladásának a lap szerint a romos ház környezetében lakók is örülhetnek, ugyanis korábban az elhanyagolt épület miatt több bejelentést is tettek, mert elszaporodtak a rágcsálók, amelyek átjártak a szomszédos telkekre – de többször is észlelték, hogy éjszakánként valakik járkálnak az épületben. Most azt remélik, hogy az új tulajdonos ledózeroltatja a régi házat és egy újat húz fel a helyére.