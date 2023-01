Durva drágulás: a fürtös paradicsom kilója ezer forinttal ugrott meg két hónap alatt

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) gyorsított eljárásban vizsgálja a tej- és tejtermékek hazai piacát az esetleges versenytorzulások miatt.

Az atv.hu cikke szerint gyorsított ágazati vizsgálatot indít a Gazdasági Versenyhivatal a tej- és tejtermékek hazai piacán, miután felmerült a versenytorzulás, ezt a GVH szóvivője közölte az ATV Híradójával.

Fotó: Illusztráció/pixabay.com CCO

A Híradó stábja maga is méri az árváltozásokat, szeptember óta minden hónapban megvesznek egy 10 élelmiszerből összeállított csomagot, ezen termékek alapján mérik az élelmiszerinflációt. Mint a cikkben olvasható, most januárban mintegy 600 forinttal fizettek kevesebbet, viszont a fürtös paradicsomot kiemelték, mint nagyon megdrágult terméket: kilója ezer forinttal kerül többe a két hónappal ezelőtti árnál az ATV Híradója szerint.

A szokásos 10 termékből a novemberi árakhoz viszonyítva csak vaj, illetve az ársapkás tej és tojás ára maradt változatlan. A fentebb már említett fürtösparadicsom mellett a sertéspárizsi és az alma kilója is több mint 70 százalékkal lett drágább összehasonlításuk szerint, viszont a barnakenyér ára a novemberihez képest most 75 százalékkal olcsóbb. A sajt kilója is csökkent 51 százalékkal, de ez csak azért történt, mert akciós volt a termék.

A cikk szerint a folyamatos drágulás miatt egyre árérzékenyebbek a magyar vásárlók, mivel az elmúlt hónapokban rengeteg élelmiszer ára emelkedett meg. A Híradónak nyilatkozó egyik vásárló szerint "lehetetlen így normálisan élni", míg egy másik vásárló arról panaszkodott, hogy ugyan ő imádja sajtot, de az olyan drága lett, hogy muszáj leszoknia róla.

Raskó György agrárközgazdász ennek kapcsán arról beszélt az ATV Híradójának, hogy a béremelések, a rezsiköltségek és a termelők költségeinek növekedése sarkallja a kereskedőket az áremelésekre, ezeket a termékek áraiba építik be.

A cikk szerint az elszabaduló élelmiszerárak kapcsán a Gazdasági Versenyhivatal hatósági eljárást indított. Horváth Bélint, a GVH kommunikációs vezetője úgy fogalmazott a Híradónak, hogy ők nem árhatóság, ugyanakkor azt viszgálniuk kell, hogy az élelmiszerlánc szereplő nem beszéltek-e össze az árképzés során, illetve azt is vizsgálják, hogy milyen gyakorlat szerint képzték az árakat, és tapasztalható-e a részükről versenyjogsértés, kartellezés, összebeszélés vagy erőfölénnyel való visszaélés.

A cikk szerint a GVH gyorsított ágazati vizsgálat keretében a jövőben a kiskereskedelmi élelmiszerpiac más szegmenseit is vizsgálni fogja.