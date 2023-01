Keményen beleállt a magyar kormányba a budapesti amerikai nagykövet a Twitteren

David Pressman nagykövet feltette a nagy kérdést, hogy az orosz oligarchák védelme a szankciók ellen mégis hogyan szolgálja a magyarok és az ország érdekeit.

A 444 cikke szerint alaposan beleszállt a magyar kormányba az Egyesült Államok budapesti nagykövete.

David Pressman amerikai nagykövet beszédet mond a Szent Korona hazatérésének 45. évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templomban 2023. január 6-án. Az eseményt a Magyar Királyi Koronaőrök Egyesülete szervezte.

Fotó, címlapkép: MTI/Kovács Tamás

David Pressman nagykövet ugyanis a Twitteren feltette a nagy kérdést, miszerint mégis miképp szolgálja Magyarországot és a magyarokat az, hogy a magyar kormány orosz oligarchákat véd az uniós szankciókkal szemben.

How does protecting Russian oligarchs from sanctions serve Hungary and Hungarians? https://t.co/m8tT6JkasL