Jelentősen módosították a 30 éven aluli anyukák SZJA mentességéről szóló jogszabályt

A kormány tavaly év végén jelentette be, hogy 2023. január 1-jétől nem kell személyi jövedelemadót fizetniük azoknak a 30 évnél fiatalabb nőknek, akik gyermeket vállalnak.

A kormányrendeletben volt egy csavar is, ugyanis a jogszabály eredeti értelmezése szerint aki a magzata után már 2022-ben jogosulttá vált a családi adókedvezményekre, de az idén szüli meg a gyermekét, csak a szülés napjától jogosult a támogatásra. Vagyis, akinél a terhesség 91. napja december végére esett, a kedvezményt csak a június végére várható szülés után érvényesíthette volna, írja a 24.hu.

Ezen a gyakorlaton viszont most változtattak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hétfőn módosított adóelőleg-nyilatkozatot tett közzé a honlapján, amelyhez egy frissített tájékoztatót is csatoltak. Ebből már az derül ki, hogy az a fiatal édesanya is érvényesítheti 2023. január 1-jétől a 30 év alatti anyák kedvezményét, aki a magzatra tekintettel 2023 előtt vált jogosulttá a családi kedvezményre, a gyermek születési éve 2023, és elmúlt 25 éves, de még nem töltötte be a 30. életévét.

Hozzátették, a kedvezmény tehát abban az esetben illeti meg a fiatal anyát, ha vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére, magzatra tekintettel a családi kedvezményre való jogosultsága 2022. december 31-ét követően nyílik meg. Magzat után abban az esetben is megilleti a kedvezmény a fiatal anyát, ha 2022-ben vált jogosulttá családi kedvezményre, és a gyermeke 2023-ban születik meg.

