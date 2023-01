Páros lábbal szállnak bele a 2022-es ellenzéki kampánypénzek egyik kezelőjébe, Páva Zoltánba

A vállalkozót már a 2022 kampánypénzek eltűnésével és magánéletében hűtlenséggel is vádolják.

Páva Zoltán vállalkozót, akit a Pegasus kémszoftverrel is megfigyeltek, a hvg.hu írása szerint a Fidesz a "dollárbaloldal", vagyis a nyugatról érkező támogatások egyik főszereplőjének tart, és aki a DK-val is tízmilliókra szerződött, most már nemcsak a pénzek elfogadásával vádolják, hanem azzal is, hogy "a Páva féle csoport lényegében az egész külföldről érkező támogatást... becsatornázta magához." Vagyis, hogy végső soron nem jutott el a támogatás az ellenzékhez.

Némileg meglepő módon a blogon emellett hűtlenséggel is megvádolják az Ezalényeg.hu tulajdonosát, egy láthatóan telefonnal készített lépcsőházi videó alapján azzal, hogy egyik jóbarátja nejével lépett félre.