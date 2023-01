Utólag vették ki az konzervatív amerikai lapból az Orbán-idézetet, amelyben a magyar kormányfő elmondta, nem akar az EU tagja lenni

A Karmelitában fogadta a Mathias Corvinus Collegium médiakonferenciáján résztvevő újságírók 15 fős csoportját Orbán Viktor tegnap, az eseményről Rod Dreher készített összefoglalót az American Conservative számára.

A Nyugat háborúban áll Oroszországgal című írás azokat a beszélgetéseket foglalja össze, amelyeken a miniszterelnök néhány kiválasztott külföldi újságíróval folytatott aktuális politikai kérdésben, főként az Oroszországgal, az ukrajnai háborúval és az Európai Unió helyzetével kapcsolatban, írja a 24.hu.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A beszélgetésen a beszámoló szerint Orbán határozott nemmel válaszolt arra, hogy szeretné-e, ha országa uniós tag lenne. Ehhez azonban Orbán gyorsan hozzátette, hogy nincs más választása, mert a hazai kivitel 85 százaléka az Unióba irányul. Dreher tudósítása szerint a miniszterelnök Brüsszelt okolja minden rosszért, ami az elmúlt 30 évben történt Európában.

Csakhogy – amint arra a párbeszédes Tordai Bence felhívta a figyelmet – az eredeti tudósításból kikerült a szóban forgó érzékeny rész. Az korábbi szövegben így hangzik ez a rész szó szerint: “Someone asked the prime minister if he wanted Hungary to stay in the EU. “Definitely not!” he said, adding that Hungary has no choice, because 85 percent of its exports are within the EU.”

Magyarul: valaki megkérdezte miniszterelnököt, hogy akarja-e hogy Magyarország az EU-ban maradjon, mire Orbán határozott nemmel válaszolt.

A cikk friss verziójában ez a rész azonban már nincs benne.

