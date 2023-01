Jogi lépéseket tervez az Orbán-kormány az Erasmus-ügy miatt

Az Erasmus-ügy, illetve a megoldásának folyamata azt mutatja, hogy az Európai Bizottság a testület különböző szintjeivel való diskurzusban semmilyen formális elemet nem tart be – erről beszélt Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára a Mandiner Reakció podcastjában.



Fotó: Kovács Zoltán, a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár Orbán Viktor miniszterelnök a Kormányinfó keretében tartott évzáró nemzetközi sajtótájékoztatóján a Karmelita kolostorban 2022. december 21-én. MTI/Koszticsák Szilárd

A műsorban az elmúlt heti brüsszeli fejleményeket elemezték, amikoris Navracsics Tibor uniós forrásokért felelős miniszter kiment rendezni az Erasmus-ügyet az illetékes uniós biztosokkal, és "egy óra alatt" sikerült a kérdéses pontokat tisztázni.

Az államtitkár szerint

- szögezte le.

Kifejtette: az elmúlt nagyjából egy év, illetve Navracsics Tibor mandátuma arról szólt, hogy azt mondta, elég a jelszavakból, térjünk rá, hogy pontosan melyik a jogszabállyal van gond. Az államtitkár két ügyet említett, eszerint tágabb értelemben volt arról szó, hogy az alapítványok közbeszerzési gyakorlatát hozzá kell igazítani az európai elvárásokhoz.

- emlékeztetett, és másodikként az összeférhetetlenségi szabályokat érintő változtatást említette.

Arról, hogy ez kutatási programokat érinti, biztos nem volt szó, mondta Kovács Zoltán, ez megfogalmazása szerint egyébként is teljes öngól.

Rámutatott: hosszú évek nehéz munkájába telik felépíteni azokat az együttműködési kereteket, amelyekben az akadémiai szabadság keretei között az intézmények működnek. Ilyen rosszhiszemű értelmezése a dolgoknak konkrét, hosszú távon helyreállítható károkat okoz, amiért felelősséget is kell vállalni – vélekedett.

- jelezte.

A mi legnagyobb bajunk az unió két intézménye – a bizottság és a parlament – magatartásával, az, hogy hiába van rögzítve a szerződésben a tagállami kompetenciák és az intézményes kompetenciák közötti választóvonal, újabb és újabb kísérletek vannak arra, hogy megfoghatatlan jogállamisági kritériumot használva olyan területekre mennek be, ahol semmi keresnivalójuk. Ilyen a média, a kultúra területe, most a felsőoktatás, ilyen volt az egészségügy, és a migráció is. Én nem mellesleg a bizottság részéről, konkrét károkozás politikai szándékát is feltételezem