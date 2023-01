Megszólalt az újságíró is, aki Orbán EU-ból kilépős mondatait idézte

Ahogy arról korábban beszámoltunk, utólag vették ki az konzervatív amerikai lapból az Orbán-idézetet, amelyben a magyar kormányfő elmondta, nem akar az EU tagja lenni.



Fotó: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2023. január 27-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Havasi Bertalan szerint a beszélgetésben "semmi új nem hangzott el".

Most a Telex számolt be arról, hogy a cikk szerzője, Rod Dreher is megszólalt az ügyben egy Twitter-bejegyzésben.

Ebben azt írja,

elég frusztráló, de nem meglepő számára, hogy „a baloldali média eltorzítja a miniszterelnök szavait”.

Ez azért fura, mert a média valójában szó szerint idézte azt, amit ő szó szerint idézett Orbántól; majd vagy ő, vagy egy másik szerkesztő a lapjánál átírt egy kevésbé éles megfogalmazásra – fogalmazott a lap.

Dreher szerint a szövegkörnyezetből mindenki számára egyértelmű volt, hogy Orbán nem akarja Magyarországot kivezetni az EU-ból, hanem arról beszélt, hogy ő az ország nemzeti érdekeit védi, és emiatt fekete báránynak tartják Brüsszelben.