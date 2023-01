„Kihúztuk a vírus méregfogát” – Kemenesi Gábor virológus

Rengeteg összeesküvés-elmélet kering a koronavírus előállításáról és terjedéséről is, de Kemenesi Gábor virológus szerint semmilyen tudományos tény nem utal rá, hogy az egy laboratóriumból származna.

A virológus szerint biztosan nem emberkéz műve a kovid. Forrás: Pixabay

Az új koronavírus 2019 végén a kínai Vuhan városában jelent meg, és rá pár hónapra egyre több országból jelentették a felbukkanását. A járványt 2020. március elején az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította. A pandémia ideje alatt voltak lezárások, kötelező szájmaszk használat, és megjelentek a védőoltások. A bama.hu arról is kérdezte Kemenesi Gábor virológust, hogy kell-e félni a világjárványt okozó koronavírustól.

– vélekedett a szakértő.

A vakcinák megjelenése óta, kifejezetten a kovidhoz köthető többlethalálozással kapcsolatban egy példát is felhozott a pécsi virológus, Nagy-Britanniát említette, mivel – mint mondta – onnan vannak a legmegbízhatóbb adatok. Nagy-Britanniában 2020–2021 között 70-75 ezer ember halt meg a Covid miatt, ez a szám 2022-re 45 ezerre csökkent.

Ez most már nem arról szól, mint 2020-ban, hogy ülünk és kussolunk otthon, mert fogalmunk nincs, mit tud ez a vírus, vagy a frissen elkészült vakcinák mire képesek. Sokkal jobb helyzetben vagyunk, van vakcinánk, ami megvéd a kórházi halálozástól, és nyomon tudjuk követni a vírus változásait

– fogalmazott Kemenesi Gábor.

A virológus hangsúlyozta, hogy nem félni, hanem érteni, megismerni kell a vírust. Mint kutató, kiemelte, hogyha nem is győztük le a vírust teljesen, kezdik megérteni a hatását, a teljes megértéshez azonban hosszú évek kellenek – írja az index.

Kitért arra is, hogy a jövőben a kovid hasonló része lesz az életünknek, mint most az influenza, de egyelőre még kiszámíthatatlanabb és súlyosabb. Ugyan a vírus valóban több ember halálát okozza, mint az influenza, de 10-20-szor annyi embert is fertőz meg, vagyis nem ugyanannyi a károkozása.