Gyászolnak az OTP-részvényesei, durva délelőtt volt

BBB-ről BBB mínuszra minősítette le Magyarországot a Standard & Poor’s pénteken, emiatt pedig nagy forgalom mellett esnek az OTP részvényei a hétfő délelőtti órákban. Az esés oka lehet a technikai túlvettség, valamint az Ukrajna által kivetett újabb szankciók is, amik a Raiffeisent is érintik.

Rendesen megütötték az OTP-t hétfőn délelőtt. Forrás: Pixabay

Az OTP árfolyama a délelőtti órákban már 3,4 százalékos mínuszban járt, ekkora esésre több mint egy hónapja nem volt példa. A mostani lefordulás ellenére így is közel 8 százalékos pluszban vannak a bank részvényei az idei évben – írja a Portfolió.

A technikai kép alapján megállapítható, hogy az OTP esetében az RSI már nagyjából az előző héten túlvettséget jelzett, ezt követően pedig a 11 500 forintos árfolyamszintekről éles lefordulás következett. A forgalom is jóval átlagon felül alakul, a nap eddigi részében már közel 2,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát az OTP papírjai.

A régiós bankrészvények is többnyire mínuszban vannak, az OTP 3,4 százalékos esése mellett az Alior és a Raiffeisen papírjai is kilógnak a sorból, utóbbi esetében az áll háttérben, hogy vasárnapra virradó éjszaka Ukrajna 182 orosz és fehérorosz vállalat és három magánszemély ellen vezetett be szankciókat.